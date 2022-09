Di Giovanna, da 25 anni vini di qualità con metodo biologico (VIDEO)

Bisogna fare gli Aguri all’azienda Di Giovanna, che ha di recente festeggiato i 25 anni di produzione sotto il motto di farsi custode del territorio e della sua biodiversità. Una produzione con metodo biologico nelle tenute di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, suggestivo territorio vocato al vino in provincia di Agrigento. Stiamo parlando di una delle più interessanti famiglie del vino in Sicilia che ha saputo fare tendenza puntando sulla qualità e sulle potenzialità del territorio. Dal 1968, infatti, i Di Giovanna scommettono su vitigni siciliani autoctoni come Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Catarratto e su alcune varietà internazionali come Chardonnay, Syrah e Merlot. I loro vini piacciono soprattutto all’estero, oltre oceano negli Stati Uniti ma in Europa anche in Germania. Non è un caso. Gunther infatti parla tedesco ed ha spostato un’americana. Non solo la lingua ma la conoscenza di un mercato molto esigente. Nell’anno del venticinquesimo anniversario (1997-2022), i membri della famiglia Di Giovanna lanciano i “25 anni Bio Days”, appuntamenti con istituzioni locali, stampa, wine influencer, clienti horeca, agenti e winelover, per far conoscere l’azienda, già molto nota nei mercati esteri, con il suo percorso, i vini e l’olio Gerbino. Per l’occasione, la cantina, come hanno spiegato i fratelli Gunther e Klaus Di Giovanna – ha inaugurato la nuova sala degustazione affacciata sui Monti Sicani e la collaborazione con l’Executive chef Davide Gallina del Donna Floriana, ristorante dei Mangia’s Resort, che ha proposto, per occasioni speciali, wine&food experience esclusive, con un menù studiato sulla base delle caratteristiche dei vini. Durante l’evento dedicato all’anniversario, i fratelli Di Giovanna – quinta generazione della famiglia – ripercorrono la storia e le scelte degli ultimi 25 anni anche attraverso la degustazione verticale di 5 annate del Vurrìa Nero d’Avola. Cinque vini, dal 2004 – anno di costruzione della nuova cantina nella tenuta San Giacomo – al 2017, protagonisti della masterclass condotta da Nando Papa, Head Sommelier del Verdura Resort e dal cui confronto si coglie il cambiamento dello stile produttivo nel corso del tempo. Ogni sorso rivela l’espressione territoriale del Nero d’Avola, e, seppur con le dovute diversità che rendono unico ogni vino e ogni annata, il filo conduttore sono eleganza e complessità. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

“Non fu una scelta commerciale quella di convertire l’intera azienda al metodo biologico nei primi anni ’90, con l’intento di preservare e custodire la biodiversità del territorio, – spiega Gunther Di Giovanna – e all’inizio paradossalmente comportò addirittura uno svantaggio competitivo. Solo in un secondo tempo si è rivelata positiva anche sotto l’aspetto economico, grazie alla crescente attenzione del consumatore alle produzioni sostenibili”.