Regionali, la campagna elettorale entra nel vivo

La campagna elettorale per le regionali del 25 settembre prossimo, in Sicilia, entra nel vivo. Per il ruolo di governatore la battaglia è tra Gaetano Armao (Azione e Iv), Caterina Chinnici (Pd e Centopassi), Cateno De Luca (Sicilia Vera), Nuccio Di Paola (M5s), Eliana Esposito (Siciliani liberi), Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare) e Renato Schifani (centrodestra). I tempi sono risicati ( le liste sono state presentate lo scorso 26 agosto) e i leader politici nazionali si organizzano per muovere le folle, per raccogliere voti, sostenere i loro candidati alla regione ma anche per ottenere il doppio effetto traino: quest’anno, infatti, le politiche e le nazionali in un’unica elezione fanno sì che il voto per camera e senato trascini quello per la regione e viceversa. L’attenzione per il Sud e i progetti porta i leader in un continuo lavoro di presenze partendo proprio partendo dalle piazze. I candidati presidente della Regione stanno incontrando gli elettori per presentare “squadre” e programmi e il prossimo 12 settembre l’ex presidente del Senato, Renato Schifani, sarà ad Agrigento, al Dioscuri di San Leone, alle ore 18.