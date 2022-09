Elezioni Regionali: in Sicilia ha votato il 48,62%

Le elezioni regionali siciliane hanno fatto registrare 2.249.870 votanti, pari al 48,62% degli aventi diritto. Il dato, reso noto dal Servizio elettorale della Regione, si discosta nettamente da quello fatto registrare dalla Sicilia per le Politiche (57,34%) perché nel caso delle regionali non è previsto il voto degli italiani all’estero. L’affluenza alle regionali 2022 è comunque in lieve aumento rispetto alle consultazioni di cinque anni fa: nel 2017, infatti, votarono 2.179.185 aventi diritto, pari al 46,75%. La provincia con l’affluenza maggiore è Messina (53,4%), quella che ha fatto registrare il dato più basso è Enna (39,99%).