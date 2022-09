Regionali, errori nei dati: lo scrutinio è incompleto

In particolare, mancano ancora all’appello 226 sezioni (sulle 5.298 complessive) nelle seguenti province:

A causa di dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni, l’Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia.Agrigento (2, nel capoluogo), Caltanissetta (2 a Villalba), Palermo (6 a Marineo), Siracusa (215 tra Avola, Lentini, Noto e nel capoluogo); Trapani (1 a Misiliscemi).

Il dipartimento regionale delle Autonomie locali potrà pertanto riprendere l’aggiornamento del portale (elezioni.regione.sicilia.it) solo quando le prefetture valideranno i dati corretti e completi. La proclamazione di Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. Ci vorra’ piu’ tempo invece per i deputati eletti in Assemblea, perche’ lo scrutinio non e’ ancora completato in alcuni sezioni e bisognera’ poi riverificare le schede. Non appena sara’ definita l’attribuzione dei seggi, la segreteria generale dell’Assemblea convochera’ i neo eletti per l’accoglienza e le procedure di rito (foto e consegna del kit del parlamentare); dopo sara’ convocata l’aula (tra fine ottobre e i primi di novembre) per l’insediamento e si procedera’ all’elezione del presidente, dell’ufficio di presidenza e alle composizione delle commissioni parlamentari.