Mercoledì 28 settembre il Licata calcio sarà in trasferta a Vibo Valentia contro la US Vinonese Calcio. Tra i convocati da mister Pippo Romano il difensore Roberto Vitolo. Classe ’98 ancora in età verde ma già con una buona dose d’esperienza alle spalle e che la scorsa stagione ha militato nelle fine del Castrovillari.