Regalo di compleanno per uomo: 5 idee, dalle classiche alle stravaganti

Chi l’ha detto che il regalo di compleanno non esiste? Quando dobbiamo scegliere il regalo di compleanno per il nostro uomo è importante conoscerne bene i gusti, le preferenze ed i desideri. Con questa base e con la giusta attenzione potremo azzeccare il regalo perfetto per il compleanno della persona amata. Scopriamo insieme quali sono le idee più interessanti da regalare ad un compleanno.

Smartband di ultima generazione

Uno dei prodotti tecnologici di maggior successo negli ultimi anni è la smartband. Si tratta di un braccialetto tecnologico che permette di festire diversi aspetti. Questi, infatti, offrono la possibilità di visualizzare sul proprio schermo le notifiche ricevute sullo smartphone al quale sono collegate via Bluetooth. Grazie a questi braccialetti è dunque possibile essere avvisati quando arriva un messaggio su WhatsApp, quando qualcuno commenta un nostro post su Facebook, quando qualcuno risponde a una nostra Instagram Stories o riceviamo una telefonata.

Tra le funzionalità principali delle smartband c’è il monitoraggio delle attività più disparate. C’è innanzitutto la possibilità di tenere traccia dell’attività sportiva attraverso numerose tecnologie: sensore per misurare il battito cardiaco, conta passi, conteggio delle calore consumate, tracciamento di vari sport (nuoto, corsa, ciclismo, canottaggio, salto in alto ecc.), distanza percorsa, solo per citarne alcune. Ovviamente, non è detto che tutte queste tecnologie convivano in ogni modello di smartband, tant’è che alcune sono più adatte di altre per controllare l’attività sportiva.

Il miglior profumo

Per un regalo perfetto non possiamo non pensare ad un profumo, come quelli del marchio Hugo Boss Profumo. Il noto marchio propone da sempre prodotti che fanno la differenza come ad esempio Hugo Boss The Scent. Si tratta di una fragranza dedicata agli uomini che amano sedurre e che sono sicuri di sé. Boss The Scent è un eau de toilette indimenticabile, irresistibile e persistente: si apre con note speziate di Ginger, che si uniscono gradualmente in un cuore di Maninka esotica e Lavanda e di un fondo dai sentori di Cuoio, creando una scia sensuale e magnetica.

Testimonial della campagna pubblicitaria è l’attore Theo James.

I regali per i professionisti

Molti uomini trascorrono la maggior parte del loro tempo dietro una scrivania, in ufficio oppure nel loro studio privato. La cosa migliore da fare è allora scegliere dei doni che permettano di personalizzare questi ambienti e di renderli davvero molto accoglienti. Puoi scegliere, ad esempio, una penna, un orologio da parete, ma se vuoi davvero essere originale opta per una stazione meteo in modo che direttamente dalla scrivania sia sempre possibile conoscere le condizioni climatiche e fare qualche pronostico.

Spazio alle foto

Per chi ama il mondo delle foto possiamo scegliere una macchina fotografica reflex digitale. Anche una mirrorless o una macchina istantanea possono essere idee interessanti così come tutti gli accessori per la fotografia, dagli obiettivi ai treppiede, dalle batterie alle borse e zaini per portare tutta la strumentazione sempre con sé.

Molti ragazzi amano anche fare video. I doni perfetti sono allora una videocamera, una action camera magari con kit di accessori, un drone per fare riprese anche in volo.

Gli amanti della musica

Le cuffie per la musica sono il dono perfetto per un giovane ragazzo che ama ascoltare tutto il giorno le sue canzoni preferite. Per alcuni ragazzi la passione per la musica va però ben al di là del semplice ascoltarla: anche loro vogliono provare a creare musica, magari solo per hobby, magari solo per passare il tempo o per trascorrere piacevoli serate insieme agli amici. Se conosci bene il ragazzo e sai che potrebbe apprezzare, allora uno strumento musicale può essere la scelta ideale come, ad esempio, una chitarra elettrica, una pianola, un violino.