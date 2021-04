Controlli anticovid nell’Agrigentino, elevate 68 multe

Ancora una raffica di multe, in provincia di Agrigento, per violazioni delle norme anti-Covid. Nel corso del fine settimana, appena trascorso, sono stati intensificati i controlli da parte di polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, unitamente agli agenti delle polizie locali, volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative emanate per il contrasto alla diffusione del virus.

Sono state controllate 3.729 persone, ed elevate 68 sanzioni, quasi tutte da 400 euro. Le attività commerciali oggetto di verifica sono state 901, e 9 le sanzioni elevate, e in un caso disposta la chiusura dell’attività lavorativa per la durata di cinque giorni.

Anche nei prossimi giorni, con la Sicilia in zona arancione, ma diversi comuni agrigentini in zona rossa, i controlli continueranno ad interessare il territorio provinciale, con particolare riguardo alle aree di maggiore criticità, quali quelle dei centri storici, delle aree commerciali e delle località marittime, nonché in tutte quelle zone caratterizzate da frequenti fenomeni di assembramento.

Il prefetto Maria Rita Cocciufa, rinnova ai cittadini l’invito al massimo senso di responsabilità, e richiama ancora una volta “al rispetto delle prescrizioni governative di prevenzione del contagio, soprattutto per quanto riguarda le distanze interpersonali e il corretto utilizzo della mascherina”.