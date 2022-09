“Regalo cane maltese”, ma è una truffa: 32enne presenta denuncia

“Regalo cani di razza maltese”. E’ stato questo l’annuncio, accompagnato da alcune fotografie, su un social, a cui ha risposto una trentaduenne agrigentina. La donna ha contattato, su Messanger, la persona che regalava uno degli animali. E tramite chat, ha confermato che il cane sarebbe stato dato in regalo, ma servivano 100 euro per le spese di spedizione. Dietro non c’erano finalità benefiche, ma in realtà altro non era che una truffa online.

La donna dopo il primo bonifico, infatti, s’è vista arrivare un nuovo messaggio, questa volta via email, con la richiesta di altri 500 euro, per coprire le spese sanitarie, superare problematiche burocratiche che improvvisamente sono spuntate fuori, e l’acquisto di un trasportino.

Solo a quel punto ha capito, di essere caduta nella “rete” di truffatori senza scrupoli. L’agrigentina s’è recata alla caserma “Anghelone” della polizia di Stato, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di truffa. Gli agenti della sezione Volanti, hanno raccolto il racconto della donna, e dopo avere avvisato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini.