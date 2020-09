Referendum, la Sicilia ha votato SÃ¬: il 75,9 per cento. Ad Agrigento superato lâ€™80 per cento

Referendum, la Sicilia ha votato Sì: il 75,9 per cento favorevole alla riforma. Una percentuale che fa dell’Isola una delle regioni più favorevoli dopo Molise, Campania, Calabria e Basilicata.

Il Sì ha superato l’80 per cento ad Agrigento, e oltre quota 79 per cento in provincia di Caltanissetta.

Esulta uno dei leader del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri: “Oggi vince il Sì – ha detto -. Vince il cambiamento per cui da anni il Movimento 5Stelle si batte e lavora. Questo risultato è frutto di una politica nuova e della forza che finalmente torna ad avere il voto degli italiani”.