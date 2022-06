Referendum, è stato un flop: ha votato solo uno su cinque

E’ stato un flop il referendum sulla giustizia con cinque quesiti. Secondo i dati del Viminale, l’affluenza alle urne ha superato di poco il 20 per cento: 20,8% (la soglia minima da raggiungere per la validità della consultazione è 50 per cento più uno degli aventi diritto). Quanto ai risultati, su due dei cinque quesiti la vittoria del Sì non è schiacciante come si poteva immaginare.

Sull’abolizione della legge Severino il No raggiunge quota 45,9 per cento. Sui nuovi limiti alla carcerazione preventiva il 43,7 per cento. Larga, invece, la maggioranza dei Sì sugli altri quesiti: 75% di Sì alla separazione delle funzioni dei magistrati; 73% sul diritto di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati; 73% anche per l’abolizione delle firme per le candidature al Csm.