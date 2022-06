Elezioni nei 10 comuni agrigentini: ha votato il 52,70 per cento

Elezioni amministrative 2022 nei dieci Comuni della provincia di Agrigento, su 114.362 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne 60.272 elettori, il 52,70 per cento.

Ad Aragona hanno votato in 5.611, il 37,23% (meno 3,31% rispetto alle precedenti amministrative).

A Bivona si sono recati alle urne 2.402 persone, il 62,88& (meno 0,99%).

A Campobello di Licata il dato dei votanti segna 5.806, il 54,93& (meno 1,62%).

A Cattolica Eraclea gli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne sono stati 2.436, il 34,43% (meno 1,90%).

A Comitini hanno votato in 645, il 36,03& (meno 5,17%)

A Lampedusa e Linosa hanno votato 3.675 elettori, il 66,83% (meno 7,88%)

A Palma di Montechiaro si sono recati alle urne 12.126 votanti, il 44,94% (più 0,89%)

A Santa Margherita di Belice gli aventi diritto che hanno votato sono stati 4.087, il 62,53% (meno 1,54%)

A Sciacca gli elettori che si sono recati alle urne sono stati 22.507, pari al 63,21% (meno 6,24%)

A Villafranca Sicula hanno votato 977 persone, il 69,19% (più 0,05%).