Referendum Cannabis. Roberta Zicari: “Agrigento a breve non sarà più tra i Comuni “morosi”

“Gli uffici stanno per ultimare l’invio dei circa 550 certificati elettorali relativi alle firme digitali per il referendum sulla Cannabis, espresse dai cittadini residenti nella Città dei Templi”. Ne da notizia il Consigliere Roberta Zicari, che prosegue: ” Questo quesito ha raggiunto le 500 mila firme in poco più di una settimana. È di tutta evidenza come gli Italiani vogliano esprimersi sul punto. I referendum servono esattamente a questo. Voglio ringraziare gli Uffici, in particolare il Segretario Comunale e le Sig.re Scibetta, per aver proceduto celermente all’invio dei certificati necessari alla validazione delle firme, nonostante le difficoltà quotidiane in cui versano giornalmente i Comuni , difficoltà per le quali sarebbe auspicabile maggiore attenzione da parte di deputati nazionali e ministri.”