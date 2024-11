Un viaggio tra le pagine dei grandi autori italiani sta per iniziare, guidato dalla voce di Chiara Trupiano. Insegnante appassionata e preparata, Chiara ci porterà alla scoperta delle opere e dei pensieri che hanno plasmato la nostra cultura. Ogni settimana leggerà brani selezionati dalla letteratura italiana, offrendo spunti e riflessioni che invitano i lettori a riscoprire il fascino di queste opere senza tempo.

Chiara Trupiano è una giovane docente liceale di Agrigento, specializzata in Filologia e Letterature Moderne. Dopo anni di formazione e insegnamento a Palermo, e un master in Letteratura Latina, è tornata nella sua città natale, dove insegna letteratura italiana e latina e offre supporto online ai ragazzi con DSA. Chiara crede profondamente nell’educazione come strumento di crescita completa, e descrive il suo approccio con parole che lasciano trasparire la passione e la cura che dedica al suo lavoro:

“Ho sempre visto questo lavoro come una missione, ho sempre svolto il mio mestiere in modo meticoloso e con passione. I successi dei miei ragazzi sono i miei successi, e, in un certo senso, rappresentano la conferma del valore del mio impegno. Ogni volta che uno di loro supera un ostacolo, che si tratti di un esame difficile, di un progetto ambizioso o semplicemente di una crescita personale, sento che il mio lavoro ha un significato profondo… La bellezza dell’insegnamento risiede proprio nella sua varietà: ogni giorno porta nuove sfide, nuove scoperte e opportunità di apprendimento, non solo per i miei studenti, ma anche per me. In questo senso, la scuola è un luogo di crescita reciproca.”