Agrigento torna a splendere e interrompe una striscia di sconfitte con una vittoria convincente sul campo di Saronno, portando a casa un successo che non è mai stato in discussione. Dopo settimane difficili e una crisi di risultati, la squadra di Quilici ha mostrato finalmente una reazione solida e determinata, trovando ritmo e concentrazione nei momenti decisivi.

Fin dall’inizio, Quilici ha voluto dare fiducia a Martini, Scarponi e Miccoli nello starting five, completato da Piccone e il capitano Albano Chiarastella. Nel primo quarto, Miccoli ha messo in difficoltà la difesa avversaria, dominando i rimbalzi e segnando punti chiave. Saronno, squadra emergente con due promozioni consecutive alle spalle, ha cercato di tenere testa, riuscendo anche a passare in vantaggio per un breve momento. Tuttavia, Agrigento ha dimostrato grinta e resilienza, chiudendo il primo parziale avanti 23-22.

Il secondo quarto ha visto un momento di difficoltà per Agrigento, penalizzata da percentuali basse nel tiro da tre (0/4 all’inizio e poi solo 2 su 16) e una difesa in ritardo nelle rotazioni. Ciononostante, la squadra ha mantenuto il sangue freddo e ha chiuso il primo tempo sotto solo di due punti (41-39), grazie anche alla costante presenza di Chiarastella sotto canestro.

Nel terzo quarto è arrivato il vero colpo di scena: Agrigento è rientrata in campo con un pressing difensivo asfissiante, che ha mandato in confusione Saronno e consentito agli ospiti di allungare con un parziale di 5-13. La difesa ha funzionato perfettamente, e con una prestazione magistrale di Chiarastella – che ha toccato ogni pallone e dominato il campo – Agrigento ha chiuso il terzo quarto con un vantaggio rassicurante di 18 punti (54-72).

Nell’ultimo quarto, Agrigento ha continuato a mantenere alta la concentrazione, consolidando un distacco di oltre 20 punti. La prestazione esemplare di Chiarastella, che ha registrato una tripla doppia, ha suggellato una vittoria fondamentale per una squadra che finalmente sembra pronta a rimettersi in corsa.

Agrigento esce dal campo con una fiducia ritrovata e la consapevolezza di poter competere, forte di una difesa finalmente solida e di un gioco collettivo che oggi ha fatto la differenza.

Saronno – Moncada Energy Agrigento – 78-108

Saronno: Tresso 4, Pellegrini 9, Mariani, Canton, Tolotti, Maspero 21, Giuletti 6, Negri 6, Nasini 10, De, Quinti 4, Beretta 18. All. Gambaro

Moncada Energy Agrigento: Scarponi 21, Chiarastella 10, Martini 15, Piccone 20, Miccoli 10, Morici 12, Disibio 9, Peterson 2, Erhaghewu, Caiazza 6, Orrego 3. All, Quilici

Arbitri: Simone Guerra, Marcello Martinelli

Note: parziali: 21-23, 19-16, 133-33, 24-36

