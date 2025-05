Nel centro storico di Agrigento proseguono i lavori di riqualificazione di “Terravecchia”, secondo la programmazione tracciata. Il Comune ha concluso l’acquisizione delle aree espropriate, tra cui un fabbricato in parte crollato, per una superficie complessiva di circa 350 metri quadrati su due livelli, un tempo probabilmente destinato a uso scolastico e che adesso è indispensabile per la ricostruzione dell’ex Istituto Schifani, che sarà riqualificato con cambio di destinazione d’uso a residenziale. Al suo posto saranno realizzati ulteriori sei alloggi, contribuendo così all’incremento dell’offerta abitativa nell’ambito del progetto complessivo.

L’Amministrazione comunale ha inoltre ottenuto dalla Regione l’anticipazione finanziaria, con relativo decreto di concessione, per un importo di circa 2,9 milioni di euro. Ciò consentirà di mantenere lo stato di avanzamento dell’opera senza ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte del Comune.

Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, affermano: “Tutto sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma, e l’impresa può portare avanti senza ostacoli le attività previste, in un percorso che punta alla piena valorizzazione dell’area. Siamo soddisfatti del lavoro fin qui svolto e fiduciosi nella prosecuzione dell’intervento. Un plauso va al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza, all’Ufficio tecnico comunale e a tutti coloro che, con spirito di collaborazione, stanno contribuendo alla realizzazione di quest’opera tanto attesa”.

