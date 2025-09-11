Gli specialisti del nucleo Sdai della Marina militare Italiana, hanno recuperato il relitto trovato al largo di Lampedusa. L’oggetto misterioso è stato trasportato dalla nave militare Diciotti al porto di Porto Empedocle e preso in consegna dalla Capitaneria di porto, su incarico della Procura della Repubblica di Agrigento.

Il nucleo Sdai, che ha effettuato le verifiche tecniche sull’oggetto galleggiante, ha escluso la presenza di materiale esplosivo o radioattivo, confermando che non si tratta di un ordigno bellico. I magistrati, adesso, potrebbero disporre altri accertamenti.

