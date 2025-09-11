Sono momenti di apprensioni a Favara per un bambino che si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Di Cristina di Palermo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Il piccolo mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ha perso improvvisamente il controllo ed è andando a sbattere contro il muro di un’abitazione. L’impatto è stato violento e gli ha causato un trauma cranico-facciale.

E’ stato trasferito in elisoccorso al nosocomio palermitano, ed è in attesa di un delicato intervento chirurgico. La brutta notizia ha scosso l’intera comunità favarese, ed è per questo che i genitori degli alunni della seconda classe del plesso scolastico “B. Urso” dell’istituto comprensivo “A. Camilleri”, hanno promosso per sabato 13 settembre, alle ore 19, un momento di preghiera presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per dare sostegno alla famiglia del bimbo.

