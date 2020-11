Recovery Fund, Savarino in Commissione UE ribadite priorità

“Oggi ho partecipato alla Commissione UE per trattare il tema dell’utilizzo del “Recovery Fund”, con i rappresentanti degli enti locali e i vertici regionali” .

A parlare l’on. Savarino, che prosegue :

“Ho ribadito con forza di dare priorità alle opere più strategiche per la Sicilia, e tra queste: porto hub, aeroporto intercontinentale, alta velocità e un’opera su cui c’è già l’impegno del governo Musumeci, cioè la chiusura dell’anello autostradale con la Gela – Castelvetrano.

Come anche da indicazioni contenute nel documento sottoscritto da tutto il mio movimento, #diventeràbellissima, ho sostenuto anche nelle sedi istituzionali dove le parole diventano impegni, l’esigenza di utilizzare i fondi del Recovery Fund non solo per migliorare la qualità della vita dei Siciliani ma anche e soprattutto per Rilanciare le prospettive economiche della nostra Regione. Pensiamo e progettiamo insieme anche alle opposizioni, in un confronto sereno in commissione e in parlamento, iniziando ad immaginare la ripresa economica post Covid19”