Contagi all’ospedale di Canicattì: chiude la farmacia

CANICATTI‘. Si allarga il contagio Covid 19 all’interno dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dopo i casi che si sono registrati all’interno del reparto di pediatria della struttura sanitaria di contrada Giarre, dove hanno contratto il virus 2 medici, altrettanti infermieri ed un operatore socio sanitario, adesso è la volta della farmacia. Infatti, ieri i pazienti che si erano presentati presso la struttura per ritirare farmaci e presidi sono stati rispediti a casa dopo che tra il personale si registrano casi di Coronavirus. I casi urgenti sono stati dirottati sempre ieri presso la farmacia dell’ospedale San Giovanni di Dio. Come vuole la prassi i locali del presidio del Barone Lombardo sono stati sottoposti a sanificazione e la struttura è aperta soltanto per supporto ai reparti. Almeno uno l’operatore che sarebbe risultato contagiato dal Covid 19. Intanto, ieri il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha disposto la sanificazione dei locali dell’ufficio protocollo del comune dopo che l’Asp di Agrigento nel comunicato che il marito di una delle dipendenti in servizio è risultato positivo al Coronavirus. Ieri è rimasta chiusa per il secondo giorno consecutivo la sede di via Cesare Battisti del municipio dove si trovano l’ufficio tecnico, quello finanziario, i servizi sociali. Infatti, uno dei dipendenti dell’Utc è positivo al Covid 19. Sede municipale che riaprirà questa mattina. In città i casi di contagio continuano a crescere. Ieri, secondo il bollettino dell’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento i positivi al virus in città sono 162, guariti 36. Il sindaco la sera precedente aveva comunicato 169 casi. Per fortuna sono soltanto quattro i cittadini di Canicattì che sono ricoverati in ospedale con sintomi lievi. Nessuno è in terapia intensiva. Ma il dato è in continua evoluzione ed è destinato a crescere. Ieri il sindaco Ettore Di Ventura che ha chiuso le scuole sino al prossimo 21 di novembre a causa dell’alto numero dei contagi ha lanciato l’ennesimo appello alla popolazione “Nell’aspettare – ha detto il capo dell’amministrazione comunale- che ci comunichino i tanto attesi dati relativi ai soggetti guariti, dobbiamo sperare che le misure restrittive messe in atto dal governo inizino al più presto a dare i propri effetti. Ricordo a tutti – ha aggiunto-che non dobbiamo abbassare la guardia, anzi, abbiamo l’obbligo di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, solo così possiamo proteggerci e salvaguardare chi ci sta vicino. Continuiamo ad adottare le dovute precauzioni, indossiamo tutti la mascherina, igienizziamo spesso le mani e manteniamo la distanza di sicurezza- ha concluso il capo dell’amministrazione comunale”.