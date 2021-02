Recovery Fund, lettera- appello al Presidente del consiglio Draghi, al Governatore Musumeci e al Commissario UE Gentiloni

I Coordinatori provinciali del Movimento politico “Servire Agrigento”, Raoul Passarello e Giuseppe Sortino hanno inviato una lettera-appello al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Governatore della Sicilia, Nello Musumeci e al Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni per chiedere che, nell’ambito della ripartizione delle risorse del Recovery Fund, “la Sicilia possa conquistare un ruolo centrale nel piano di sviluppo e degli investimenti in considerazione dei ritardi accumulati sul piano infrastrutturale, economico e sociale. La lettera – dicono i due- raccoglie il grido d’allarme e le speranze di amministratori locali, professionisti, imprenditori e giovani che nell’auspicare un percorso condiviso tra il Governo nazionale e quello regionale confidano in uno scatto di orgoglio delle Istituzioni per ridare dignità a una Regione che non riesce a riemergere dalla palude sociale ed economica. “