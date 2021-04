Recovery, Faraone ai sindaci: “Lavoriamo per la realizzazione di tutte le opere previste”

Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha incontrato la delegazione dei sindaci agrigentini in sit-in a Roma assicurando loro la mappatura delle opere da poter realizzare, compresa l’arteria Castelvetrano/Gela.

“L’impegno è quello di lavorare – si legge una nota di Italia Viva- per la realizzazione di tutte le opere previste nel Pnrr, in tempi rapidi e snellendo la burocrazia, al contempo l’impegno prevede che tutte le opere che non rientrano nel Pnrr, cioè realizzabili entro il 2026, possano essere allestite attingendo ad altre risorse economiche”.