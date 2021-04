Covid in Sicilia, tra zona arancione o gialla contagi in aumento: 1.061 nuovi casi

Mentre la Sicilia aspetta con ansia le decisione della cabina di regia nazionale di domani per conoscere il nuovo colore, tra arancione o gialla, oggi i contagi nell’Isola sono in aumento, rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, accertati 1.061 nuovi casi positivi al Covid-19, più 81 rispetto al giorno precedente, a fronte di 25.951 tamponi effettuati. I morti sono stati 23. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di giovedì 29 aprile.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province dell’Isola: Agrigento 63 (10.404 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 256 (64.560); Catania: 330 (53.110); Messina: 69 (24.393); Siracusa: 130 (14.690); Trapani: 51 (12.904); Ragusa: 75 (11.259); Caltanissetta: 73 (10.520); Enna: 14 (5.786).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 25.244, di cui 1.201 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 21 rispetto a ieri), e altri 168 pazienti in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 23.875. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 207.626. I guariti sono complessivamente 176.991, mentre il numero delle vittime sale a 5.391.