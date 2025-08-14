Nel mese di luglio sono state registrate 1.069 donazioni di sangue in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A queste vanno aggiunte anche le donazioni di plasma e di piastrine e anche in questo caso c’è stato un incremento rispetto a luglio 2024. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe).

Non era mai successo da parte dei siciliani nel donare sangue e per di più nel mese di luglio. Eccezionale il numero di donatori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Da migliorare la raccolta di sangue a Catania e Messina. Solo il 19 luglio, in Sicilia, sono state raccolte 1.361 sacche di sangue, 785 in più rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp