Si sono concluse le ispezioni cadaveriche su 23 salme, dei 27 migranti morti ieri nel naufragio di due barche a Sud di Lampedusa, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa. I 23 migranti, 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata, sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza.

La Procura di Agrigento, che indaga per naufragio colposo a carico di ignoti, ha già dato il via libera al seppellimento e adesso la Prefettura sta cercando le sistemazioni nei vari cimiteri della provincia. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha dato disponibilità al seppellimento dei migranti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp