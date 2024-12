All’Ismett di Palermo sono stati eseguiti 7 trapianti in un solo giorno. Un record per la Sicilia. Un evento che ha permesso a sette pazienti siciliani di ritornare ad avere nuova speranza per una migliore qualità della vita. In 24 ore sono stati realizzati: quattro trapianti di rene, due di fegato ed uno di polmoni. Questo traguardo storico per la sanità siciliana ha mobilitato oltre 40 professionisti di Ismett fra medici, infermieri e personale sanitario che hanno lavorato senza sosta.

A questi vanno aggiunti i medici delle rianimazioni coinvolte e il personale del centro regionale trapianti che ha coordinato la macchina organizzativa della donazione. L’Ismett, ancora una volta, si conferma un centro di eccellenza sanitaria: risultati di questa portata sono possibili grazie a un’organizzazione impeccabile e all’impegno di professionisti straordinari e altamente qualificati.

Il 2024 si conferma un anno da record per Ismett, con oltre 300 trapianti d’organo eseguiti. I due prelievi, che hanno ridato speranza a sette pazienti in lista d’attesa, sono stati effettuati presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania e l’Ospedale di Partinico. La giornata record è iniziata all’alba del 27 novembre con una prima allerta all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove l’équipe Ismett ha prelevato 2 reni e il fegato.

Poco dopo, una seconda allerta all’Ospedale di Partinico ha portato al prelievo dei polmoni, 2 reni e fegato. Gli interventi sono tutti tecnicamente riusciti e le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati sono considerate buone.

