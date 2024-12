La puntata di Natale di “Bellissima Italia” su Rai2 celebra Agrigento

La puntata speciale di Natale di “Bellissima Italia”, il programma che esplora le meraviglie del nostro Paese, avrà come protagonista Agrigento. In onda su Rai2 il 22 dicembre alle 14:45, la trasmissione, condotta da Fabrizio Rocca insieme a Karina Marino e Mariateresa Giarratano, racconterà la storia, la natura e la bellezza della città siciliana, offrendo agli spettatori un’affascinante panoramica di questo angolo di paradiso.

Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Fabrizio Rocca questa mattina, mentre si trovava in via Cesare Battisti, e ci ha raccontato: “Stiamo registrando ‘Bellissima Italia: Generazione Green‘, che andrà in onda il 22 dicembre, pochi giorni prima di Natale, su Rai2 alle 14:45. Non mancate, perché Agrigento è bellissima e merita di essere raccontata. Sono già stato qui, e ogni volta mi sorprende. Oltre a fare le interviste, visiterò il centro città e altre bellezze locali che sono davvero tante. Sarà una puntata speciale, dedicata a una terra che non smette mai di affascinare.” Una bella occasione per scoprire Agrigento sotto una nuova luce, attraverso gli occhi di uno degli inviati più amati della televisione italiana.

