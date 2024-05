Rubrica a cura di Kculturevibes.

Anno 2020 – Corea del sud

Genere Romantico

Stagione 1

Episodi 16

Disponibile su Viki Rakuten

Cast – attori principali

Moon Ga Young (Lim Joo Kyung)

Cha Eun Woo (Lee Soo Ho)

Hwang In Yeob (Han Seo Jun)

La storia è molto semplice e per questo particolarmente incisiva:

Im Ju-Kyung è una liceale diciottenne come tante altre, che vive un pesante complesso di inferiorità riguardo al suo aspetto fisico ed è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola proprio perché viene considerata brutta.

Volendo cambiare vita, prima del suo trasferimento in un’altra scuola, grazie ai video su internet diventa un’esperta di cosmetici e acquisisce rapidamente popolarità nella nuova scuola, guadagnandosi il soprannome di “dea”.

Raccontata in questo modo, la serie sembra piena di stereotipi, prevedibile e per nulla innovativa.

Questo drama sorprendente invece non è affatto scontato, in True Beauty ci sono lacrime, sofferenza, fraintendimenti, dolore e vergogna.

La serie riesce ad affrontare in maniera molto delicata ma incisiva temi pesanti, come il bullismo a causa delle pressioni sociali sull’aspetto fisico e il suicidio tra i giovani (argomento spesso trattato in paesi come la Corea del Sud).

Questi temi scottanti però, sono volutamente trattati con toni leggeri per rimanere nello stile della commedia romantica.

You Kyung che affronta un percorso difficile verso l’accettazione di sé e il superamento della paura di essere giudicata solo sull’aspetto esteriore, è magnificamente interpretata dalla splendida Moon Ga Young.

Soo Ho è il bellissimo protagonista maschile, interpretato dal mitico Cha Eun-woo.

Han Seo, l’antagonista molto attraente, che dietro l’apparenza del cattivo ragazzo è in realtà tenero e dolce è splendidamente interpretato da Hwang In Yeob.

Gli interpreti sono popolari Idols del k-pop e icone coreane di bellezza, scelti come testimonial dei marchi di moda più famosi al mondo.

Consiglio questo drama perché è molto divertente e coinvolgente, complici le scenografie, la fotografia brillante e colorata, l’atmosfera leggera e sognante, ma offre anche tanti spunti di riflessione su argomenti delicati.

Belle anche le ost che fanno da sottofondo musicale alla serie TV.

J.V.

Se vuoi saperne di più seguimi su

INSTAGRAM —>Kculturevibes