Recensione delle cuffie Huawei: mantengono le promesse?

Ci sono diversi aspetti che devi considerare quando scegli l’auricolare giusto. Tra questi ci sono il prezzo, la cancellazione attiva del rumore e la durata della batteria. Continua a leggere per trovare le migliori cuffie per te. Le cuffie Huawei hanno tutte le funzionalità di cui hai bisogno per un’esperienza audio eccezionale. Sono perfetti per viaggiare e lavorare. Sono ottimi anche per i giochi. Quindi, se stai cercando un nuovo set di auricolari, Huawei è il marchio che fa per te.

Qualità del suono

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro sono dotate di un sistema meccanico di cancellazione del rumore che riduce la distorsione anche ad alti volumi. Ciò consente una fedeltà decente. Anche la qualità del suono di Huawei FreeBuds Pro è straordinariamente chiara.

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro sono veramente wireless e offrono un suono nitido con audio lossless. Abbiamo testato FreeBuds Pro con Huawei P40 Pro, che viene fornito con gli effetti sonori Histen.

Gli Auricolari Huawei FreeBuds Pro hanno un design simile. Sono disponibili in una custodia per caricabatterie ovale argento o nera e hanno una batteria integrata con una cella da 55 mAh. Questi auricolari promettono di durare quattro ore quando ANC è attivato e sette ore quando ANC è spento. Sono inoltre dotati di fessure per la cancellazione del rumore sugli auricolari.

L’app AI Life è un compagno per gli auricolari. Questa app ti consente di impostare gesti, selezionare modalità rumore, disabilitare il rilevamento dell’usura e aggiornare il firmware. Ti dà anche un’indicazione del livello della batteria. Se trovi i tuoi auricolari risucchiati, l’app AI Life li accoppierà automaticamente con il tuo telefono. Se non vuoi farlo, puoi anche aggiornare il firmware gratuitamente.

Cancellazione attiva del rumore

I nuovi auricolari FreeBuds 3 di Huawei supportano la cancellazione attiva del rumore e ti consentono di regolare il livello di riduzione del rumore. La funzione è più avanzata rispetto ai telefoni di altre marche. Per abilitare la cancellazione attiva del rumore, tocca due volte la parte superiore dell’impugnatura dell’auricolare sinistro. Quindi, puoi utilizzare l’APP Huawei AI Life per controllare il livello di cancellazione attiva del rumore.

I FreeBuds 4i sono veri e propri auricolari stereo wireless con una durata della batteria di 10 ore. Questi auricolari sono inoltre dotati di driver dinamici da 10 mm e un diaframma in polimero PEEK+PU. La cancellazione attiva del rumore è associata a una nuova modalità Consapevolezza per aiutarti a rimanere consapevole dei suoni intorno a te.

I FreeBuds 4i sono i più economici tra gli auricolari con cancellazione del rumore attiva disponibili. Le FreeBuds 4i funzionano con l’ultima versione Bluetooth e sono dotate dei codec Bluetooth AAC e SBC. Sono forniti con un cavo USB-C e tre diversi auricolari.

La cancellazione attiva del rumore adattiva utilizza altoparlanti e microfoni per adattarsi digitalmente all’ambiente, impedendo al rumore di fondo di influenzare l’udito. Puoi anche regolare manualmente il livello di cancellazione del rumore per ottenere la giusta quantità di suono. Questa viene anche definita “modalità trasparenza”, che consente di ascoltare il mondo esterno mentre si regola il volume. Inoltre, Huawei ha aggiunto una nuova funzionalità per Huawei Freebuds 4 che consente di regolare il livello di cancellazione attiva del rumore in due modi.

Le FreeBuds Pro sono ottime per l’ascolto quotidiano di musica e le parole pronunciate. Offrono la massima riduzione del rumore. Huawei FreeBuds Pro sono eccellenti per l’ascolto generale e sono disponibili nella maggior parte dei mercati di tutto il mondo.

Durata della batteria

La durata della batteria degli auricolari Huawei è piuttosto impressionante. Li abbiamo testati per quattro ore e siamo rimasti soddisfatti della durata della batteria. Fortunatamente, possono essere ricaricati utilizzando la custodia inclusa. Oltre alla durata della batteria, negli ultimi mesi hanno ricevuto diversi aggiornamenti software, incluso uno che migliora la qualità del suono e la stabilità della connessione wireless. Huawei si impegna a rendere i suoi prodotti più affidabili e durevoli, quindi siamo fiduciosi che sarai soddisfatto della durata della batteria degli auricolari Huawei.

Le freebuds 4i sono una scelta solida per chiunque desideri cuffie con cancellazione del rumore con una lunga durata della batteria. Questi auricolari offrono un suono decente e controlli touch per un facile utilizzo. Anche la durata della batteria è buona, con un massimo di 28 ore di riproduzione per carica.

Le FreeBuds 4 sono dotate di cancellazione attiva del rumore 2.0 aperta, che secondo Huawei ridurrà il rumore ambientale equalizzando la pressione. Inoltre, gli auricolari dispongono anche di una tecnologia di corrispondenza dell’orecchio adattiva che rileva la forma dell’orecchio personalizzata e seleziona la modalità ANC appropriata. La durata della batteria è impressionante. Consigliamo gli auricolari Huawei a chiunque e speriamo che questa recensione ti abbia dato un’idea della qualità di questo paio.

Gli auricolari FreeBuds Pro di Huawei presentano un’opzione di colore metallico, un design cubista, la cancellazione del rumore a gradini e la registrazione wireless di alta qualità per i vlogger. Huawei FreeBuds Pro è disponibile in una varietà di colori, incluso Silver Frost. La custodia è dotata di cerniera in metallo, porta USB-C e ricarica wireless Qi.