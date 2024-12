Realtà virtuale e realtà aumentata un tempo erano solo elementi dell’immaginario collettivo. Al massimo erano ispirazione per opere di fantascienza. Questo almeno per la maggior parte delle persone. Per altri, invece, VR e AR sono state evidentemente una direzione importante per ricerca e sviluppo.

Infatti oggi queste tecnologie sono diventate reali e già stanno portando innovazioni significative nel mondo del gioco e dell’intrattenimento.

Oggi allora andremo a esplorare il significato di VR e AR. E lo faremo a partire dalle possibilità che queste tecnologie offrono.

Così comprenderemo e quantificheremo l’impatto che stanno avendo sull’industria dell’intrattenimento a 360°, specialmente sul settore dei casinò.

Basti pensare che la realtà virtuale (VR) permette ai giocatori di immergersi completamente in ambienti tridimensionali simulati. Mentre, la realtà aumentata (AR), aggiunge e sovrappone elementi digitali interattivi al mondo fisico.

Quindi stiamo parlando di tecnologie avanzate che possono avere impatti enormi sull’esperienza di intrattenimento, perché permettono gradi e qualità di coinvolgimento senza precedenti.

È VR il futuro dei giochi? E che ruolo ha AR? Scopriamolo.

Capire VR e AR: qual è la differenza?

Queste due tecnologie possono essere menzionate insieme, ma c’è una netta differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata.

La realtà virtuale è un’esperienza totalmente immersiva. Si visita un mondo originale creato digitalmente, dove il giocatore simula (ma vive) movimenti e interazioni. Per esempio nei giochi di casinò in realtà virtuale gli utenti hanno la percezione di sedere a un tavolo da poker o di esplorare una sala da gioco. E questo possono farlo anche senza significativi investimenti iniziali, connettendosi magari a siti con bonus senza deposito . Ciò rende l’idea di quanto tale tecnologia sia già accessibile.

La realtà aumentata è tutta un’altra cosa. Invece di ricreare un ambiente, sovrappone elementi digitali al mondo reale. Così diventa possibile vedere attraverso smartphone, tablet o cuffie per realtà aumentata un ambiente fisico arricchito di oggetti, animazioni, suoni e informazioni interattive. Ciò avviene già sia in esperienza interattive applicate ai casinò fisici, sia nei giochi di realtà aumentata, tipo il famosissimo Pokémon GO.

La tecnologia VR quindi:

• offre un’esperienza completamente immersiva,

• è adatta per ambienti digitali simulati, come i casinò VR,

• richiede un set-up tecnologico più complesso, come visori e controller avanzati.

L’AR invece:

• integra elementi digitali nel mondo reale,

• perfetta per giochi su dispositivi mobili o per il miglioramento delle esperienze nei casinò fisici,

• è più accessibile e non richiede un isolamento completo dall’ambiente circostante.

La tecnologia dietro VR e AR

Le esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata sono possibili grazie a dispositivi particolari. Vediamoli tutti senza entrare nel tecnico. Piuttosto esploriamo queste tecnologie con esempi di utilizzo:

• Cuffie VR: offrono una visuale a 360°, isolando l’utente dal mondo reale e immergendolo in un ambiente virtuale. Grazie a queste nei giochi di casinò in realtà virtuale gli utenti quindi possono visitare un casinò digitale, interagendo con tavoli da gioco e slot virtuali.

• Sensori di movimento: permettono ai giocatori di simulare i movimenti fisicamente.

• Audio spaziale 3D: in poche parole l’ambiente sonoro che garantisce ancora di più l’immersione.

• Con telecamere e software di tracciamento è possibile avere la realtà aumentata nei videogiochi.

• Le cuffie per realtà aumentata e le applicazioni AR consentono ai casinò fisici di arricchire l’esperienza del giocatore con informazioni interattive o minigiochi accessibili tramite dispositivi mobili.

• Diventano visibili e accessibili, in posti fisici, elementi come carte da gioco animate o tavoli virtuali.

Queste tecnologie stanno alimentando l’ascesa dei casinò AR e la creazione di ambienti VR, trasformando l’industria in modi innovativi e futuristici.

Come funziona la realtà virtuale nei giochi

Vediamo meglio queste tecnologie applicate alla realtà virtuale . Con questo focus riusciremo a comprendere ancora meglio il loro funzionamento tecnico:

• Rendering 3D: è grazie a questa tecnica che si sviluppano ambienti dettagliati e realistici.

• Tracciamento del movimento in tempo reale: sono sensori integrati nei visori e nei controller. Questi permettono il movimento e l’interazione.

• Cuffie VR: con le cuffie si chiude il cerchio. L’immersione diventa definitiva con questi visori a 360° con audio spaziale 3d.

Grazie a questi strumenti, i giocatori simulare il realismo e l’eccitazione di un vero casinò. Possono passeggiare nei casinò virtuali, partecipare a giochi interattivi come poker o roulette, e persino vivere sessioni con croupier dal vivo.

Il ruolo della realtà aumentata nei giochi da casinò

la realtà aumentata, sebbene meno immersiva, propone una rivoluzione nei giochi da casinò. Non a caso c’è un’ascesa dei casinò AR.

Parliamo di luoghi fisici in cui un giocatore ad esempio potrebbe utilizzare un’app AR per vedere animazioni delle vincite su una slot machine fisica o esplorare un tavolo da roulette con interfacce digitali sovrapposte. Le tecnologie alla base sono elementi e sovrapposizioni digitali. La sovrapposizione digitale, attraverso dispositivi come smartphone, tablet o cuffie per realtà aumentata proietta nell’ambiente elementi digitali come:

• carte da gioco animate,

• tavoli fisici con elementi digitali interattivi,

• statistiche in tempo reale sui giochi,

• suggerimenti strategici,

• minigiochi.

VR e AR nell’iGaming e nell’industria dei casinò

Alla luce di tutto questo capiamo come le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata stiano trasformando l’iGaming e l’industria dei casinò.

La tecnologia VR è una frontiera per tutti. Sia per i giocatori che per professionisti e sviluppatori. La domanda aumenta a mano a mano che le proposte emergono. Nell’iGaming la realtà virtuale offre modalità innovative di espressione sia di concept che di sviluppo. Per non parlare di soluzioni di design che vanno a definire i mondi virtuali, anche nel settore dei casinò. Mondi che si possono sviluppare attraverso il lavoro congiunto di programmatori, sviluppatori, architetti, ingegneri e designer digitali.

La realtà aumentata non è da meno. L’apporto all’iGaming e all’industria dei casinò lo dà attraverso una maggiore fruibilità. Ma soprattutto offre soluzioni più semplici da integrare sia per le strutture fisiche che per gli utenti. Il tutto è più diretto ed economico. Infine, sebbene non sia immersiva come la realtà virtuale, la realtà aumentata può ridisegnare molto significativamente l’ambiente fisico. Spesso rivoluzionandolo.

Benefici di realtà virtuale e realtà aumentata nei giochi da casinò

Realtà virtuale e realtà aumentata offrono immersione e rivoluzione degli spazi fisici senza precedenti. Questi benefici tecnologici vanno a rendere esperienze accessibili anche a chi non può fisicamente, come le persone disabili. Casinò VR e realtà aumentata in più offrono possibilità di lavoro, di sviluppo creativo e professionale per diversi settori.

Il futuro di VR e AR: cosa ci aspetta?

Le tendenze future della tecnologia indicano che dispositivi VR più accessibili e migliorate integrazioni di realtà aumentata trasformeranno il settore dei giochi da casinò. Casinò VR più economici e interattivi potrebbero attrarre un pubblico più ampio, mentre l’AR favorirà esperienze ibride, combinando elementi fisici e digitali. Questi sviluppi ridefiniranno i casinò online, rendendoli più coinvolgenti e innovativi.

La crescente adozione di realtà virtuale e realtà aumentata nel mondo del gioco lascia intravedere un futuro in cui queste tecnologie diventeranno uno standard per l’industria dei casinò. Offrendo esperienze immersive, interattive e personalizzate, VR e AR stanno già ridefinendo il concetto di gioco online e fisico. Con il continuo sviluppo di dispositivi accessibili e l’evoluzione delle applicazioni, queste innovazioni sono destinate a plasmare il futuro dei giochi da casinò, rendendoli più coinvolgenti e tecnologicamente avanzati per i giocatori di tutte le generazioni.

