Dopo essere divenuti parte integrante della quotidianità, favorendo un nuovo modo di comunicare mediante la condivisione di contenuti e informazioni, i social network si sono imposti anche come moderna risorsa per il marketing, la promozione e, in generale, qualsiasi business digitale. Grazie al loro potenziale aggregativo, le piattaforme sociali possono rappresentare uno strumento molto potente per ottenere maggiore visibilità e raggiungere in tempi brevi un pubblico estremamente vasto.

Non a caso, di recente, è emerso un modello di business che fa leva sulle community digitali, esplorando nuovi orizzonti dell’imprenditoria online, attraverso un approccio strategico ed iniziative mirate; nel nostro approfondimento, vediamo di cosa si tratta.

Il connubio tra social network e business

In origine, i social network non avevano alcuna particolare vocazione commerciale; si trattava principalmente di piattaforme, assimilabili ai forum, i cui iscritti potevano restare in contatto tra loro, scambiandosi messaggi di testo e contenuti multimediali. Nel tempo, il pubblico degli utenti presenti, più o meno attivamente, sui social è aumentato in maniera esponenziale, rivelando così un potenziale notevole per i nuovi imprenditori digitali, ma anche per le aziende e i professionisti interessati ad una visibilità potenzialmente globale.

In questo scenario, i social network si sono ben presto trasformati in ‘vetrine’ digitali, sfruttabili per la promozione e il marketing di beni e servizi. Rispetto al recente passato, però, il maggior grado di saturazione impone una spiccata specializzazione e strategie precise, fatte di scelte in grado non solo di intercettare il proprio pubblico ma anche di veicolare il messaggio coerente con il proprio posizionamento all’interno di un segmento di mercato.

Il modello ‘community-based’

Il rapporto tra social network e imprenditorialità è diventato ancor più stretto alla luce della diffusione di un nuovo modello di business, definito ‘community-based’. Esso si basa su di una ‘comunità’ di utenti che condividono uno spazio (digitale) collettivo, un hub in cui coltivare interessi comuni, facendo circolare contenuti, idee e opinioni.

Per un imprenditore digitale, una community di questo tipo assolve una duplice funzione: da un lato, costituisce il pubblico di riferimento (target audience), dall’altro costituisce una rete di ‘supporto’, non solo dal punto di vista commerciale e professionale, ma anche strettamente personale. Più in generale, è il ‘luogo’ dove avviare il proprio business, fare ‘networking’ con nuovi contatti e creare ‘valore’ per sé e per gli altri.

Costruire una community social secondo Andrea Traina

Speaker internazionale, impegnato su numerosi palchi italiani ed internazionali, Andrea Traina è anche uno dei maggiori esperti di personal branding e community-based business. Impegnato come consulente e formatore specializzato in digital marketing e crescita personale, crede fortemente nelle community in quanto dopo semplici appassionati, creator, imprenditori e professionisti possono “ritrovarsi e costruire una ‘nuova cultura’ insieme”, all’insegna della condivisione.

Secondo il parere di Andrea Traina , un modello di business ‘community-based’ si fonda sul valore umano, ancor prima che su quello economico e commerciale. I membri di una community formano una rete di contatti personali e professionali che non devono essere inquadrati solo ed esclusivamente come potenziali clienti o fruitori. “Amo quando il successo non rimane fine al solo guadagnare” sostiene Traina, sottolineando quindi come un rapporto sincero e genuino con il pubblico sia di fondamentale importanza per imprenditori, marketer e aspiranti tali.

In questa ottica, il ruolo dei social network è di fondamentale importanza, non solo per una comunicazione efficace ma anche per il cosiddetto ‘personal branding’. Nell’era della comunicazione digitale, infatti, curare la propria immagine online è un aspetto cruciale nello sviluppo e nella gestione di qualsiasi tipo di business. Le piattaforme social, attraverso la condivisione di contenuti, idee e opinioni, consentono di costruire un ‘brand’ personale, ovvero l’immagine autentica che si vuole mostrare ad un pubblico di riferimento, sia essa una community online o un network di professionisti.

