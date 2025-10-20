REALMONTE – La costa agrigentina continua a sorprendere anche fuori stagione. “Forse questo è il periodo più bello per venire qui, fondo Scala dei Turchi: spiaggia meravigliosa, temperature ottime”, racconta Fabio Speranza, titolare del Ristorante Nodo Ammare, che ha ospitato una tappa esclusiva del tour Maserati in Sicilia.

Guidato da Jean-François Blachet, il gruppo francese – 55 turisti con 27 auto Maserati – ha fatto sosta a Realmonte dopo la visita alla Valle dei Templi, confermando il legame sempre più stretto tra i due siti simbolo del territorio. “Si sta allungando in maniera smisurata la stagione – spiega Speranza – oggi sembra piena estate. Accogliere il gruppo Maserati è un onore e un’occasione per far conoscere i nostri sapori e la nostra ospitalità”.

Il pranzo, servito vista mare al Nodo Ammare, è stato un omaggio alla cucina siciliana: sarde a beccafico, pasta con le melanzane, pesce spada e mandorle, accompagnati dai vini locali. “È anche un modo per confrontarci e crescere insieme – sottolinea Speranza –. Il territorio cresce grazie alle iniziative: quest’anno Realmonte ha puntato su cultura, musica e cinema, e continueremo su questa strada con nuove collaborazioni e progetti condivisi”.

E mentre gli ospiti Maserati immortalavano la suggestiva Scala dei Turchi in una giornata quasi estiva, Speranza guarda già avanti: “Stiamo lavorando alla seconda edizione del Natale alla Scala dei Turchi, dopo il successo dell’anno scorso con i bambini autistici. Sarà un evento che unisce solidarietà, bellezza e promozione del territorio”.

Un autunno che profuma d’estate, con Realmonte che si conferma meta d’eccellenza per un turismo di nicchia, elegante e sempre più internazionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp