Favara si ferma per Marianna: “Dio non l’ha lasciata sola un solo istante”

Una folla silenziosa e commossa ha riempito la Chiesa Madre di Favara per l’ultimo saluto a Marianna Bello, la 38enne madre di tre figli, travolta dall’acqua durante il nubifragio del 1° ottobre e ritrovata senza vita domenica lungo il fiume Naro.

A celebrare la messa è stato l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, che ha guidato una cerimonia intensa, segnata da lacrime e preghiera. Poco prima di entrare in chiesa, aveva detto ai giornalisti:

«Questo è un momento di raccoglimento e di preghiera. Le parole, oggi, sono inutili. Ma abbiamo una parola che non è nostra, è la Parola di Dio. La vita non è tolta, ma trasformata. Marianna vive nella Pasqua eterna».

Durante l’omelia, il vescovo ha toccato le corde più profonde del dolore collettivo:

«È stato il grido dei familiari e degli amici di Marianna, mentre speravano di poterla riabbracciare o almeno di poterle dare soccorso. È stato il grido di tanti che l’hanno cercata senza risparmiarsi, sfidando rischi e fatiche. È stato il grido di tutti noi, che con loro abbiamo sperato fino alla fine».

Poi il passaggio più intenso:

«Abbiamo pensato, per un momento, che Dio quel grido non lo avesse ascoltato. Ma quel grido lo ha fatto suo: lo ha reso santo, lo ha trasformato in Parola di Dio, la sua misteriosa risposta al nostro dolore.

Lui era là, con lei, e non l’ha lasciata sola un solo istante. Era con lei quando la paura l’ha spinta a cercare rifugio, senza rendersi conto del pericolo. Era con lei quando la furia della natura, sottoposta a sconvolgimenti climatici che superano il nostro controllo, l’ha travolta. Era con lei mentre lasciava questo mondo, e la teneva sul suo cuore, fino a ricondurla nella vita eterna».

Parole che hanno scosso la chiesa gremita, dove centinaia di persone — tra cui quasi tutti i sindaci della provincia di Agrigento, il viceprefetto, e le forze dell’ordine e i volontari che avevano partecipato alle ricerche — si sono unite in un lungo, composto silenzio.

Tanta gente è rimasta fuori, davanti alla chiesa, stringendosi in preghiera, con il volto rigato dalle lacrime.

Oggi Favara si è davvero fermata. In un dolore che travolge, ma anche in una speranza che, come ha detto l’arcivescovo, “quando tutto sembra finire, Dio sa come farlo ricominciare.” Nel giorno del dolore, Favara si è fermata davvero, per dire addio a Marianna e chiedere, ancora una volta, verità e giustizia. Leggi anche: È il momento della verità

