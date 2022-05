Realmonte. Stabilizzati venti dipendenti ASU e RSU

Un avvio all’estate più sereno per altri 20 lavoratori del comune di Realmonte. Ieri mattina, 16 maggio, nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca, i dipendenti hanno firmato il nuovo contratto, che prevede un aumento di ore lavorative per 4 dipendenti ASU , che da 18 ore, passano a 30 e 16 lavoratori RSU che da 30 passano a 33 ore. La trasformazione del contratto di lavoro dei 20 dipendenti part time, proposta dal responsabile del I° Settore, Giuseppe Vella, è stata approvata dalla Giunta comunale con immediata esecutività, offrendo cosi stabilità ai lavoratori ed alle famiglie a garanzia di una migliore organizzazione del lavoro. “Un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia, all’impegno ed allo spirito collaborativo dei diversi settori della nostra amministrazione comunale – spiega il sindaco Sabrina Lattuca- Ringrazio tutte le componenti per questo ulteriore passo avanti, che da maggiori certezze ai lavoratori, ottimizzando il funzionamento delle attività della nostra amministrazione. Fare Squadra Sempre!”