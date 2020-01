Realmonte, rinvenuto pacco con 40 chili di hashish

Altri 600 panetti di hashish, per complessivi 40 chili, sono stati trovati all’interno di uno scatolone, a ridosso della spiaggia della Scala dei Turchi, a Realmonte, nei pressi di un locale. Il nuovo maxi sequestro di stupefacente è stato effettuato dai poliziotti della squadra Volanti della Questura di Agrigento, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino.

L’hashish adesso verrà esaminato per stabilire da quali principi attivi è composto, e verrà fatta una comparazione con i 30 chili sequestrati, sempre dalle Volanti di Agrigento, all’inizio dell’anno nella zona dell’ex eliporto di San Leone. La Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo Luigi Patronaggio, e l’aggiunto Salvatore Vella dopo aver aperto un fascicolo d’inchiesta, sta accentrando le indagini anche sui rinvenimenti fatti in altre zone dell’Isola.

In pochi giorni sono stati trovati spiaggiati in varie zone della Sicilia quasi 170 kg. di hashish, per complessivi 5 ritrovamenti.