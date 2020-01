È morto Paolo Punturello

A seguito di un male incurabile è morto all’età di 68 anni Paolo Punturello, di Agrigento, artista, musicista, bassista di talento, fondatore, e pioniere del settore, di Radio Agrigento 1, una delle prime Radio agrigentine, di “Vinilia”, una delle prime aziende di service audio in provincia di Agrigento, e di Prima Rete Tv. Paolo Punturello, in servizio all’Istituto autonomo case popolari, si è distinto per il carattere estremamente estroverso, generoso e coinvolgente: una personalità di spessore sia culturale che umano, molto conosciuto in città, e non solo, per la sua passione per la musica e per le nuove tecnologie. A tal proposito è stato un maestro per tante generazioni. I funerali saranno celebrati sabato 11 gennaio nella chiesa della Provvidenza – Don Guanella alle ore 16. Alla famiglia Punturello le condoglianze da parte di tutti gli amici.