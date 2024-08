Realmonte, 21 agosto 2024 –Realmonte, 21 agosto 2024- La splendida location del Lounge Beach, a pochi metri dal sito della Scala dei Turchi di Realmonte, ha ospitato ieri sera il concerto del pianista agrigentino Salvatore Galante, a cui è seguita la proiezione del film “Uccellacci e uccellini” di Pierpaolo Pasolini. L’iniziativa si inquadra nell’ambito della Rassegna “Memoria è patrimonio”, ideata dal sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca e curata dal responsabile settore Cultura del comune, il prof. Luciano Carrubba. Un progetto di promozione del territorio costituito dalla collaborazione tra l’Ente e le associazioni,i commercianti e le aziende realmontine, allo scopo di valorizzare e promuovere i siti della bellezza.

“L’edizione 2024 della Rassegna culturale “Memoria è patrimonio”- spiega il sindaco Sabrina Lattuca- si arricchisce di appuntamenti compositi che, unitamente al Festival dell’editoria, alla presentazione di libri, alla proiezione di pellicole e cortometraggi, sono approdati nell’esecuzione dal vivo, con il pianoforte, di brani musicali molto celebri di Morricone e altri.Ciò, allo scopo di valorizzare l’arte nelle sue diverse forme: non solo libri, ma anche musica. Ecco, che ieri nella splendida cornice del noto locale Lounge Beach di Realmonte si è esibito il pianista Salvatore Galante. Un segno importante in cui ancora una volta la cultura è al centro della dimensione dell’uomo, come attività pratica, intrisa di valori, nucleo fondante dello sviluppo socioeconomico della nostra comunità”.