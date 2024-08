Agrigento tra polemiche e concerti: nuove decisioni sullo spettacolo de “Il Volo” alla Valle dei Templi. Il costo di un singolo biglietto è di 150 euro.



Le polemiche scaturite dalla destinazione di 1,2 milioni di euro per il concerto de “Il Volo” alla Valle dei Templi continuano a far discutere, spingendo il Parco Archeologico a rivedere alcuni aspetti dell’evento. In seguito alle critiche sollevate, è stato deciso che una parte dei biglietti disponibili sarà messa in vendita al pubblico, mentre il resto dei posti sarà riservato alle comparse, che dovranno indossare abiti invernali per rispettare l’ambientazione natalizia dello show televisivo.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha inoltre comunicato che nei giorni 31 agosto e 1 settembre, durante i concerti previsti nell’area antistante il Tempio della Concordia, le visite all’area archeologica e paesaggistica saranno sospese per motivi tecnici e logistici. La decisione ha scatenato l’ira degli operatori turistici, che vedono in questa chiusura un danno per i propri affari, soprattutto considerando che il 1 settembre coincide con la prima domenica del mese, giorno di solito dedicato alle visite gratuite.

Per la registrazione del concerto del 31 agosto, saranno disponibili 250 posti, di cui almeno 150 saranno messi in vendita, con un costo di 150,00 euro per ogni singolo tagliando, anche se le modalità di acquisto non sono ancora state comunicate. Il concerto della serata del 1 settembre, invece, offrirà 350 posti al pubblico, ma anche in questo caso i dettagli per l’acquisto dei biglietti non sono ancora chiari.

Il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, è attualmente impegnato nel tentativo di arginare le polemiche, ma la mancanza di comunicazioni tempestive e chiare continua a generare tensioni. Gli operatori turistici, in particolare, lamentano l’assenza di collaborazione da parte dell’ente, sottolineando come ogni opportunità per il territorio rischi di trasformarsi in un problema.

In un contesto in cui la comunicazione dovrebbe essere fondamentale, l’approccio frammentario e poco chiaro adottato fino a questo momento non ha fatto altro che alimentare dubbi e incomprensioni. La mancanza di trasparenza, soprattutto su un evento di tale importanza, non può che rafforzare le polemiche.

Il concerto de “Il Volo” alla Valle dei Templi, che sarà trasmesso durante le festività natalizie, rappresenta una grande occasione per promuovere Agrigento a livello nazionale, ma la gestione comunicativa e organizzativa continua a sollevare interrogativi, lasciando l’impressione che ogni passo avanti venga accompagnato da una nuova controversia.

Il commento: Nonostante la decisione del Parco Archeologico di mettere in vendita una parte dei biglietti per il concerto de “Il Volo” alla Valle dei Templi, rimangono forti le critiche per la gestione comunicativa dell’evento. Sarebbe stato più opportuno se qualcuno avesse organizzato una conferenza stampa con largo anticipo per spiegare chiaramente cosa avrebbe comportato questo importante evento per Agrigento. Troppo spesso, infatti, le informazioni vengono divulgate in modo frammentario e casuale, lasciando spazio a incomprensioni e alimentando le polemiche. In assenza di comunicazioni chiare e tempestive, le discussioni diventano inevitabili, e la situazione attuale ne è una chiara dimostrazione.