Realmonte – Consegnato il premio “Gogòl Ambasciatore Del Sorriso” a Gianluca Abbate – VIDEO

Nella splendida location del Borgo Giallonardo di Realmonte (Agrigento) Filomena Greco ha consegnato il premio “Gogòl Ambasciatore Del Sorriso” al notaio Gianluca Abbate, presidente commissione terzo settore e sociale del consiglio nazionale del notariato.

Questa la motivazione: “Con grande professionalità, brillante competenza giuridica e rara sensibilità apporta il suo prezioso e instancabile contributo a favore degli enti che perseguono finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale per donare un sorriso ai più deboli e ai più fragili”. GUARDA IL VIDEO

“Gogòl – ha spiegato il notaio Filomena Greco – nasce per ricordare a tutti che solo con il sorriso, con la positività, con la resilienza, passando attraverso la solidarietà e la voglia di riscatto, si può raggiungere la felicità rappresentata dal sentirsi in pace con se stessi e con gli altri per aver raggiunto i propri obiettivi”.

Il premio Gogòl è un progetto, ideato dall’imprenditore ennese Mauro Todaro, reso grande dalla sua semplicità: è il simbolo di chi ce l’ha fatta ed è colmo di valori umani, emozioni ed entusiasmo.

“Il prossimo ad essere premiato – ha poi anticipato la Greco – sarà il notaio Giuseppe Fanara”. Proprio la splendida location del Borgo Giallonardo, Boutique Hotel e azienda vitivinicola a poca distanza da Agrigento, un luogo speciale animato dai colori e dai profumi del Mar Mediterraneo e avvolto dal silenzio della campagna siciliana, tra vitigni autoctoni ed ulivi millenari, ha ospitato la premiazione.

In passato, tra gli altri, hanno ricevuto il prestigioso premio quali Ambasciatori del Sorriso: Papa Francesco, Marcella Liibrizzi, Pippo Franco, Renato Pozzetto, Don Ciotti, Mogol, Lavezzi, Lello Analfino, Noa e Maria Grazia Cucinotta.