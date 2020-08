Emergenza migranti, sciopero sospeso: Conte convoca Musumeci e Martello

Lo sciopero generale è stato rinviato, grazie al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha stabilito un incontro con la partecipazione del presidente della Regione Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa Totò Martello. L’incontro si terrà mercoledì, per discutere dei problemi legati all’emergenza immigrazione e all’accoglienza sull’isola.

Intanto, per fronteggiare l’emergenza dei nuovi sbarchi dovrebbe arrivare una nuova nave per la quarantena dei migranti prevista dal governo per alleggerire la pressione sull’hotspot di Lampedusa, ancora una volta al collasso.

Tra la Casa della fraternità, gestita dalla parrocchia lampedusana, e l’hotspot di contrada Imbriacola, che ha una capienza di 192 persone, ci sono più di 1200 migranti a Lampedusa, dopo l’approdo del peschereccio con 369 persone a bordo, tra cui tanti bambini.