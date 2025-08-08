Realmonte, successo travolgente per la sesta edizione della Mega Torta di San Calogero

Un’ondata di dolcezza e devozione ha travolto Realmonte in occasione della sesta edizione della Mega Torta di San Calogero, ideata e coordinata dal pastry chef Giovanni Mangione. Migliaia di persone si sono radunate nel cuore del paese per assistere e partecipare a uno degli eventi più attesi dell’estate, ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario delle celebrazioni in onore del Santo nero.

La torta, imponente e scenografica, ha superato i 450 kg ed è stata realizzata con numeri da capogiro: 30 placche di pan di Spagna alla vaniglia, 25 litri di bagna all’arancia, oltre 200 kg di ricotta fresca, 60 kg di frutta candita e ben 400 cannoli siciliani utilizzati per decorare il bordo. Il tutto impreziosito da eleganti e golose decorazioni, rigorosamente commestibili.

A tagliare la torta, tra gli applausi dei presenti, sono stati il sindaco di Realmonte Alessandro Mallia, l’assessore al Turismo, Sport e Spettacoli Marika Salemi e la consigliera comunale Ventina Taormina, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha fortemente sostenuto l’iniziativa.

Ma il momento più emozionante, racconta con commozione lo stesso Giovanni Mangione, è stato un altro:

“La parte più bella è stata vedere per la prima volta i miei ragazzi speciali sollevare con le proprie mani la statua di San Calogero, portarla a spalla, suonare la campana e gridare insieme ‘Evviva San Calò!’. È stato bellissimo, un’emozione che porterò sempre con me”.

Un evento che ha saputo unire tradizione, inclusione e passione, rendendo omaggio al Santo patrono con un gesto collettivo che ha coinvolto l’intera comunità. E il dolce sapore della festa, ancora una volta, ha lasciato il segno.

