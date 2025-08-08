La Fortitudo Moncada Agrigento torna a lavorare in vista del campionato di Serie B Nazionale

È finalmente suonata la campanella. Dopo settimane di attesa e preparazione, la Fortitudo Moncada Agrigento ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva. Nella mattinata di venerdì 8 agosto, al PalaMoncada è scattato il raduno della squadra che affronterà il girone A della Serie B Nazionale 2025/2026. Un primo momento di incontro e lavoro sul parquet, con i volti nuovi e quelli già noti al pubblico biancazzurro pronti a sudare agli ordini di coach Devis Cagnardi.

A seguire, i Giganti affronteranno il programma completo di visite mediche, test atletici e allenamenti intensivi, tappe fondamentali per costruire una condizione fisica solida e avviare l’inserimento dei nuovi innesti nei meccanismi tattici della squadra. Il gruppo è stato costruito con attenzione e intelligenza, mescolando esperienza e giovani promesse.

Romeo, Querci, Di Sibio, Chiarastella e Martini formano lo starting five su cui si fonda il progetto. Dalla panchina si alzeranno energie fresche come Cagliani, Orrego, Viglianisi, Carta e Grani, pronti a garantire profondità e rotazioni a un gruppo che punta in alto.

Nel frattempo, anche il mondo degli addetti ai lavori inizia a valutare le formazioni ai nastri di partenza. Secondo “Minors a Spicchi”, osservatorio di riferimento per la Serie B, Cagnardi è tra i coach più quotati del campionato con un punteggio di 92, al pari di Villa. Una conferma del valore della scelta estiva della società. All’opposto, viene registrata l’annata sottotono di Quilici, tra i tecnici meno apprezzati con appena 73 punti.

Una stagione nuova, quindi, ma con le idee chiare e la voglia di dimostrare che l’anno scorso, tra alti e bassi, è servito a rimettere le cose al loro posto. Oggi si volta pagina, con un solo obiettivo: far tornare grande la Fortitudo.

Foto Nino Piraneo

