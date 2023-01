Realmonte, al via la rassegna Crimine Infinit8

Al via da sabato prossimo 14 gennaio alle 18.30 nell’Auditorium dell’I. C. ”Garibaldi” la rassegna letteraria “INCONTRI D’AUTORE SULLA LEGALITÀ”, promossa dall’amministrazione comunale, guidata da Sabrina Lattuca e realizzata in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento. Sarà presentato il volume “CRIMINE INFINIT8”, scritto a quattro mani da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli due professionisti romani che lavorano tra cinema e TV. Il libro, avvincente e documentato, prende spunto della maxi indagine “Crimine-Infinito” e racconta delle molteplici ramificazioni di una miliardaria rete criminale, partendo dalla strage di Duisburg in Germania, il primo massacro di ’ndrangheta nel cuore dell’Europa. Con gli autori interverranno il Dirigente scolastico dell’istituto Garibaldi”, Graziella Fazzi e Francesco Pira, docente di sociologia, delegato del Rettore alla comunicazione dell’Università di Messina e Presidente Lions Club Valle dei Templi. Inoltre, sarà presente l’Ufficiale al merito della Repubblica italiana Maria Rosa Volpe, Presidente sezione Agrigento Unimri. L’incontro moderato da Luciano Carrubba, prevede un intervento musicale a cura dell’artista Giuseppe Marino.

”Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco Lattuca-di avere promosso una rassegna letteraria, in cui è possibile riflettere e ragionare sul futuro, con spirito critico,dedicando studio e attenzione alla legalità, alla democrazia e alla sua storia”.