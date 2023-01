Agrigento, in via Atenea ZTL prorogata fino al 31 gennaio

Ad Agrigento, in via Atenea, la ZTL, la Zona a transito limitato, è stata prorogata fino al 31 gennaio, anche per incentivare il mercato dei saldi. Via Atenea è chiusa al traffico da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24. Il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 2 di notte. E la domenica solo dalle 14 alle 24. La Ztl sarà “assoluta” il sabato dalle 18 alle 21 anche per i residenti e tutti coloro che sono muniti di pass perché si ipotizza una maggiore presenza di pedoni.