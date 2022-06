Real basket, il punto con Alessandro Bazan tra passato, presente e futuro

“Agrigento ha saputo ricollocarsi dove merita.” Parla così Alessandro Bazan, presidente della Real basket, società satellite della Fortitudo, sulla promozione in A2 della squadra di Gabriele Moncada. Una società che ha raggiunto traguardi importanti e che , dunque, traccia un bilancio positivo. “Siamo arrivati a tutte le finali regionali in tutte le categorie- dice Bazan-. Abbiamo vinto due titoli regionali e abbiamo fatto la serie C con ragazzi under 17 e under 9 con la quale ci siamo salvati. Un campionato che non era assolutamente scontato fare.” E poi ci sono alcuni giovani che hanno regalato soddisfazioni: Adriano Bazan è stato convocato nella nazionale under 16 e Thomas Fernandez nella nazionale argentina per i mondiali under 17 ma , quest’ultimo, ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Adesso è tempo di programmare il futuro.