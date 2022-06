Covid in provincia di Agrigento, altri 534 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 534 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.439 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 106.700 (1 marzo 2020 – 29 giugno 2022). In totale i guariti sono 102.231. Gli attuali positivi sono 3.904, di cui 3.878 in isolamento domiciliare, e 26 ricoverati in ospedale. Un solo paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 24 al presidio ospedaliero riberese, e uno all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 565 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 448.297 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 29 giugno 2022 sono 657.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 giugno: Agrigento 14.715 (657 attuali contagiati, 13.999 guariti e 59 deceduti); Alessandria della Rocca 515 (11 attuali contagiati, 502 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.035 (100 attuali contagiati, 1.927 guariti e 8 deceduti); Bivona 876 (38 attuali contagiati, 837 guariti e 1 deceduto); Burgio 544 (4 attuali contagiati, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 329 (6 attuali contagiati, 320 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 639 (26 attuali contagiati, 607 guariti, e 6 deceduti); Camastra 553 (8 attuali contagiati, 539 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.543 (44 attuali contagiati, 1.496 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.717 (139 attuali contagiati, 2.558 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.140 (276 attuali contagiati, 9.806 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.856 (46 attuali contagiati, 1.801 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 775 (54 attuali contagiati, 715 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 803 (40 attuali contagiati, 759 guariti e 4 deceduti); Cianciana 780 (15 attuali contagiati, 759 guariti e 6 deceduti); Comitini 240 (11 attuali contagiati, e 229 guariti); Favara 10.284 (393 attuali contagiati, 9.860 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.205 (31 attuali contagiati, 1.170 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 295 (5 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto); Licata 7.983 (219 attuali contagiati, 7.722 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 358 (10 attuali contagiati, 347 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.695 (142 attuali contagiati, 2.537 guariti e 16 deceduti); Montallegro 627 (19 attuali contagiati, 600 guariti e 8 deceduti); Montevago 554 (33 attuali contagiati, 519 guariti e 2 deceduti); Naro 1.571 (98 attuali contagiati, 1.459 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.797 (73 attuali contagiati, 5.686 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.244 (134 attuali contagiati, 4.093 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.945 (83 attuali contagiati, 1.854 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.199 (110 attuali contagiati, 3.070 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.609 (29 attuali contagiati, 2.566 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.224 (42 attuali contagiati, 1.177 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.674 (106 attuali contagiati, 4.535 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 939 (45 attuali contagiati, 866 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 796 (28 attuali contagiati, 758 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.759 (54 attuali contagiati, 1.699 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 365 (29 attuali contagiati, 335 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 498 (30 attuali contagiati, 466 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.408 (67 attuali contagiati,1.330 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 909 (54 attuali contagiati, 852 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.452 (559 attuali contagiati, 8.844 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.421 (34 attuali contagiati, 1.380 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 279 (2 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.