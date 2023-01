Real Basket Agrigento, prima vittoria in trasferta con la serie C.

E’ arrivata la prima vittoria in trasferta per i ragazzi allenati da Peppone Ferlisi che hanno espugnato il campo di Ragusa ben allenata da coach Recupido. La partita non era affatto scontata e i ragazzi dopo un inizio contratto hanno cominciato a macinare gioco dando l’impressione di essere sempre in controllo.Il 1° quarto parte bene la squadra di casa portandosi subito sul 9-4. Un mini-parziale di 6-0 regala il sorpasso alla Real Basket che chiude in vantaggio di 10 punti il quarto.

Il 2° quarto si apre con un allungo di Agrigento che sembra essere definitivo ma i ragazzi di Ragusa giocano palla su palla e tentano di ricucire. Coach Ferlisi già al secondo quarto mette in campo tutti i 12 a referto continuando a produrre una buonissima pallacanestro e si va alla pausa lunga con i biancoazzurri avanti di 14 punti.

Nel 3° quarto, sostanzialmente cambia poco e la partita scorre senza scossoni. Il quarto si chiude con la Real Basket avanti di 17 punti.

Nel 4° quarto Coach Ferlisi continua la girandola dei cambi dando spazio e minuti a tutti e la partita si chiude con la vittoria della Real Basket con il punteggio di 79-53

Da segnalare il solito Francisco Fernandez che mette 33 punti a referto ma una menzione particolare oggi la merita Marco Segretario del 2005 per la sua prestazione precisa e puntuale.