In arrivo la nuova Guida ai Vini di Sicilia 2023. Ad Agrigento la presentazione

In arrivo la nuova Guida ai Vini di Sicilia 2023 · Presentazione ufficiale Sabato 21 Gennaio 2023 al Palacongressi di Agrigento

Sarà la città di Agrigento ad ospitare la presentazione ufficiale della Guida ai Vini di Sicilia 2023. La guida, edita da AIS Sicilia, è attesa ogni anno da tanti sommelier e appassionati di vino. Facile da consultare e ricca di contenuti, racchiude le migliori eccellenze della produzione vitivinicola siciliana.

L’evento di presentazione della Guida ai Vini di Sicilia 2023, tra i più importati appuntamenti del vino siciliano organizzato da AIS Sicilia, si terrà Sabato 21 Gennaio 2023 presso il Palacongressi di Agrigento a partire dalle ore 9:30 e fino alle 20:00.

Tutte le delegazioni provinciali siciliane saranno presenti alla manifestazione durante la quale sono previsti diversi momenti di incontro, dibattito e degustazione.

Un banco d’assaggi, aperto tutto il giorno, darà la possibilità ai partecipanti di degustare i vini di tutte le aziende presenti nella guida. Un’opportunità unica per i winelover quella di avere a disposizione le migliori etichette del vino siciliano in un unico luogo.

Alle ore 10:00 si inizierà con la presentazione ufficiale della Guida ai Vini di Sicilia 2023, verranno premiate le 22 aziende che hanno ottenuto le 4 Viti grazie al progetto Esperienze di Vitae in Sicilia e, subito dopo, si svolgerà il convegno Comunicare il vino

in Sicilia attraverso i suoi territori, un confronto tra personalità AIS nazionali e regionali, rappresentanti dei consorzi di tutela, aziende, sommelier e stampa di settore.

Importanti momenti di crescita e di confronto saranno le degustazioni guidate e le verticali; ne sono previste 6 durante tutto il giorno, ognuna con un tema diverso. Si andrà dagli internazionali agli autoctoni di Sicilia, dai grandi bianchi dell’isola ai vini di Marsala; e ancora due importanti verticali, una sul Faro Palari e una su Lusirà Baglio del Cristo di Campobello. Le degustazioni saranno guidate da sommelier AIS, tra cui Gioele Micali, Delegato AIS Taormina e Responsabile Eventi AIS Sicilia, coadiuvati da importanti ospiti regionali e nazionali, tra cui Nicola Bonera, Responsabile Nazionale Guida Vitae; Mauro Carosso, Responsabile Didattica AIS Italia; Camillo Privitera, già Presidente AIS Sicilia e oggi in Giunta Esecutiva Nazionale; Federica Milazzo, Miglior Sommelier di Sicilia 2022; Francesco Baldacchino, Presidente AIS Sicilia. Presenti anche i produttori dei vini in degustazione.

“La Guida ai migliori vini siciliani è il risultato di un’attenta ricerca e selezione da parte di un team di esperti sommelier – dichiara il Presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino -. Offre un panorama completo delle eccellenze vitivinicole dell’isola, incarna la qualità della produzione siciliana e promuove i territori più vocati. Di anno in anno notiamo una crescente passione da parte dei produttori per le tipologie di vini spumanti e una riscoperta di vitigni antichi. Con questa pubblicazione siamo certi di consegnare ai sommelier e ai winelover un valido strumento di consultazione e di approfondimento” conclude Baldacchino.

La Guida ai Vini di Sicilia 2023 è frutto di un grande lavoro svolto da tanti degustatori e sommelier AIS che hanno valutato nel corso del 2022 oltre 1000 vini di 152 Aziende siciliane, tra queste 80 presenti nella guida nazionale Vitae di AIS Italia. Vini provenienti da tutti i territori siciliani, a dimostrazione di come la Sicilia continua a crescere in qualità su tutti gli areali di produzione. Qualità indiscutibile frutto anche di una biodiversità che rappresenta un unicum se confrontata ad altre regioni vitivinicole nazionali ed internazionali.

La guida è ricca di notizie, curiosità e note di degustazione e rappresenta un utile strumento per chi vuole scoprire le produzioni vinicole dell’isola e per promuovere e valorizzare le cantine e i territori siciliani.

L’evento si terrà al Palacongressi di Agrigento, uno spazio polifunzionale moderno e tecnologico situato vicino alla famosa Valle dei Templi, sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Partecipare all’evento può essere quindi un motivo in più per visitare la città dei templi, con le sue bellezze e i suoi luoghi di interesse.

L’ingresso all’evento è aperto a tutti e prevede l’acquisto di un ticket di 10,00 €. Il ticket da diritto ad accedere a tutti i momenti della giornata, compresa la premiazione delle aziende che hanno ottenuto le 4 Viti, e al banco d’assaggi, dove è possibile degustare tutti i vini delle aziende presenti. È prevista una cauzione calice di 5,00 € restituiti alla consegna del bicchiere. Per l’accesso alle degustazioni guidate e alle verticali è previsto un ticket di 30,00 €, che si riduce a 25,00 € per i soci AIS. Le degustazioni sono a numero chiuso e con pochi posti a disposizione.

All’interno del Palacongressi sarà presente un area ristoro aperta a tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni chiamare i seguenti numeri +39 347 820 1115 / +39 389 032 7533.