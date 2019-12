Ignoti ladri hanno forzato un distributore automatico e portato via profilattici e test di gravidanza. E’ successo nella notte a Canicattì. Ad essere presa di mira una farmacia, in via Sciascia.

I responsabili hanno rubato anche qualche decina di euro. Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagni di Canicattì, che hanno avviato le indagini.