Due bambini litigano a scuola, uno dei genitori colpisce con un pugno una mamma

I bambini, compagni di scuola, hanno litigato, e alla fine delle lezioni, è scoppiata una accesa discussione tra i rispettivi genitori. Da una parte una mamma, e dall’altra un papà. Dopo uno scambio di accuse reciproche, all’improvviso l’uomo si è scagliato contro la donna, colpendola con un pugno in faccia. E’ successo all’esterno di una scuola di Agrigento.

L’aggressore, a quel punto, è saltato in auto, fuggendo a tutto gas. Sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La donna è stata soccorsa, per fortuna, non ha riportato gravi traumi. Gli agenti hanno avviato le indagini. L’aggressore sarà denunciato.