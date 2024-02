Ignoti malviventi hanno divelto e portato via oltre 4.000 metri di conduttori elettrici della linea di bassa tensione deputata all’illuminazione pubblica, equivalente al peso di 300 chili di rame, in contrada “Cabibbi”, alla periferia di Alessandria della Rocca. Il danno ammonta a circa 7.000 euro, purtroppo, non coperto da assicurazione. A facilitare il “colpo” l’oscurità e la zona praticamente deserta nelle ore serali e notturne. Dopo l’amara scoperta uno dei responsabili del gestore s’è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto aggravato e interruzione di servizio pubblico. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini ed eseguito gli accertamenti di rito. Disagi nella contrada rimasta al buio.